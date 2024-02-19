Хуситы добились попадания в британское судно в Аденском заливе

Бойцам из движения «Ансар аллах» удалось попасть ракетой в судно Rubymar, которое принадлежит Великобритании. Оно получило повреждения и может затонуть в любой момент. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Яхья Сария, представитель этого движения.

По его утверждению, успеха удалось добиться морякам из йеменских ВМС.

«Военно-морские силы Йемена провели военную операцию, поразив несколькими корабельными ракетами британское судно Rubymar в Аденском заливе», - написал он.

Сария добавил, что судно получило в результате ракетного попадания очень серьезные повреждения и потеряло ход. Существует угроза его полного затопления.

Три недели назад хуситы сообщали об успешном ударе по американскому эсминцу. Боевые корабли прикрывали торговые суда, и один из них не смог отразить ракету, прилетевшую со стороны Йемена. Весь конвой был вынужден свернуть со своего маршрута.