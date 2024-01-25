Хуситы сообщили об успешном ударе по американскому кораблю в Аденском заливе

Движению «Ансар Алла» удалось добиться ракетного попадание в корабль ВМС США. Об этом сообщили его представители, их слова привело РИА Новости .

По утверждению хуситов, успех был достигнут во время противостояния с ВМС США. Это происходило в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Американские эсминцы пытались прикрыть два коммерческих судна.

«Удалось осуществить прямое попадание в американский военный корабль, при этом два американских торговых судна были вынуждены свернуть с маршрута», - сообщил Яхья Сариа, представитель хуситов.

По его версии, боевое столкновение длилось на протяжении двух часов. Хуситы на протяжении этого времени запускали по флоту США противокорабельные ракеты.

До этого хуситы четырежды открывали ракетный огонь по боевым кораблям Соединенных Штатов и Великобритании, которые принимают участие в ударах по береговым объектам. Ситуация обострилась 12 января, и движение «Ансар Алла» пообещало жестко ответить агрессорам за их нападение на йеменскую территорию.