Хуситы озвучили свои потери в результате ударов США и Великобритании по Йемену

Движение «Ансар Алла» сообщило результаты атак Йемена со стороны авиации и флота Британии, а также Соединенных Штатов. Цифры потерь привел официальный представитель вооруженных сил данного движения Яхья Сариа. Запись об этом он сделал в социальной сети Х.

Яхья Сариа сообщил, что всего хуситы насчитали 73 удара по своей территории. От вражеского огня погибли пять человек, и еще шестеро получили ранения.

«Американский и британский противник в рамках своей поддержки израильских преступлений в Газе начал жестокую агрессию против Йеменской Республики», - указал он.

Атаки Йемена со стороны американских и британских военных были предприняты с целью защитить свободу и безопасность торгового судоходства в Красном море. Само движение «Ансар Алла» отрицает угрозу судам со своей стороны и заявляет, что нападает только на израильские суда в отместку за ее операцию в секторе Газа.

Ранее хуситы пообещали, что Америке и Великобритании придется заплатить полную высокую цену за свое агрессивное поведение. Этим двум странам дали обещание отомстить за нападение на Йемен.