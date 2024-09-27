CNN: в Ливане взорвались пейджеры из-за наличия взрывчатки в аккумуляторах

В Ливане произошла серия взрывов пейджеров, причиной которых, по всей вероятности, стало наличие взрывчатых веществ в их аккумуляторах. Об этом сообщило агентство CNN.

Согласно информации телеканала, инцидент, имевший место 17 сентября, произошел тогда, когда пейджеры находились в выключенном состоянии. Таким образом, опровергнута версия о том, что устройства сработали после получения сообщений.

Один из информаторов CNN из ливанских спецслужб отметил, что взрывчатка была настолько тщательно замаскирована внутри пейджеров, что ее невозможно было выявить. Другой источник, исследовавший устройство после взрыва, сообщил, что взрывчатое вещество было размещено в литий-ионном аккумуляторе, что для него стало неожиданностью.

Как объяснил Шон Мурхаус, бывший офицер британской армии и специалист по разминированию, в металлический корпус аккумулятора мог быть встроен электронный детонатор или заряд взрывчатки, которые невозможно определить с помощью стандартных рентгеновских аппаратов.

Ранее сообщалось, что в центральной части Бейрута массово взорвались пейджеры.