РИА Новости: хуситы в четвертый раз открыли огонь по американским кораблям

В Аденском заливе хуситы нанесли четвертый удар по американским кораблям с произошедшего 12 января обстрела со стороны США и Британии. Об этом сообщает РИА Новости .

Восточные каналы сообщают, что бойцы движения «Ансар Алла» собрали военно-морские силы Йемена и атаковали военный грузовой корабль, принадлежащий Соединенным Штатам. Нападение было совершено на корабль Ocean Jazz в Аденском заливе.

Представитель хуситов заявил, что любая агрессия Британии или Америки против страны будет встречать ответную реакцию. Бойцы намерены продолжить отвечать на любое военное действие в водах Красного и Аравийского морей. Сообщается, что нападение на грузовой корабль является уже четвертым с тех пор, как объединенные силы США и Британии начали обстрел территорий Йемена.

Хуситы подчеркивали, что США уже начала терять свой престиж, показывая истинное лицо. По словам представителя движения Йемена, Америка чем-то напоминает сатану, а потому хуситы намерены искоренить это зло.