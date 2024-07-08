Игровую приставку с крупной партией наркотиков нашли таможенники в посылке из Таиланда

Российские таможенники обнаружили в посылке из Таиланда наркотические средства стоимостью два миллиона рублей, сообщила пресс-служба ФТС РФ.

Оперативники установили посредника, который получил данную посылку, а затем задержали с поличным организатора поставки. Им оказался житель города Орел.

Но признался, что купил запрещенные вещества в Таиланде через знакомых, чтобы затем продать наркотики на территории России.

Как пишет «Осторожно, Москва», посылку с наркотическими веществами в консоли обнаружили таможенники в Шереметьево. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.