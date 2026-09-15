До 50 процентов: Мурашко предсказал резкий рост риска онкологии в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил, что в ближайшие 25 лет риск возникновения онкологических заболеваний в стране может значительно вырасти — по некоторым оценкам, показатель способен достигнуть 50%. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Минздрава сослался на оценки экспертов. По его словам, тенденция к росту онкозаболеваний будет наблюдаться на протяжении следующих двух с половиной десятилетий. Мурашко связал это с увеличением продолжительности жизни и рядом других процессов, которые происходят в мире. Чем дольше живет человек, тем выше вероятность столкнуться с раком — это общемировая закономерность, и Россия здесь не исключение.

Ранее онколог предупредил о симптоме рака, который все списывают на геморрой.