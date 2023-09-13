Илон Маск объяснил отсутствие Starlink в Крыму антироссийскими санкциями

Он прокомментировал эпизод, когда якобы по его вине была сорвана атака украинской армии на российский Черноморский флот.

Ранее в прессе разошлись слухи, что еще в прошлом году ВСУ хотели нанести удар по кораблям ВМФ России, но не смогли этого сделать, поскольку Маск ограничил работу спутникового интернета Starlink в этом регионе. Сам бизнесмен опроверг эти данные. По его словам, спутниковая связь на тот момент уже была отключена. Он попросту не дал разрешения запустить ее по новой.

«Соединенные Штаты ввели санкции против России. Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение», - объяснил он свои действия.

Его объяснение привели РИА Новости. Для запуска связи предпринимателю надо было получить специальное разрешение от администрации президента Соединенных Штатов. На подобные действия у него попросту не оставалось времени, поскольку Украине надо было получить доступ к интернет очень срочно.