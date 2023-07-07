Иммунолог Жемчугов дал оценку вероятности распространения сибирской язвы

В одном из районов Республики Тува введен режим чрезвычайной ситуации из-за госпитализации мужчины с сибирской язвой. Врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов пояснил, что данное заболевание относится к серии «особо опасных» инфекций, то есть при отсутствии лечения это приводит к смерти зараженного. При этом при современном уровне медицины болезнь проходит довольно быстро. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По словам медика, сибирская язва имеет способность сохраняться в почве несколько веков.

Он отметил, что заражение, как правило, происходит при разделывании мяса зараженного животного и употреблении его в пищу.

Врач подчеркнул, что данное заболевание не имеет способности распространяться, поэтому характер эпидемии для нее невозможен.