Иномарка на полной скорости сбила женщину на пешеходном переходе в Дубне
Фото: [пресс-служба прокуратуры МО]
Водитель за рулем автомобиля сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Дубне. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на улице Макаренко. В результате ДТП 61-летняя женщина получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Установление всех причин произошедшего контролирует городская прокуратура, добавили в надзорном ведомстве.
По данным СМИ, сбивший женщину водитель управлял иномаркой. Легковушка вылетела на пешеходный переход на полной скорости.
Ранее сообщалось, что двое полицейских погибли в результате аварии в городском округе Серебряные Пруды.