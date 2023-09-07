Иномарка на полной скорости сбила женщину на пешеходном переходе в Дубне

Водитель за рулем автомобиля сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Дубне. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на улице Макаренко. В результате ДТП 61-летняя женщина получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Установление всех причин произошедшего контролирует городская прокуратура, добавили в надзорном ведомстве.

По данным СМИ, сбивший женщину водитель управлял иномаркой. Легковушка вылетела на пешеходный переход на полной скорости.

Ранее сообщалось, что двое полицейских погибли в результате аварии в городском округе Серебряные Пруды.