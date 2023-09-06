Дело о гибели полицейских в ДТП в Подмосковье поставлено на контроль в центральном аппарате СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о дорожно-транспортном происшествии в Подмосковье, где погибли двое сотрудников МВД.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла накануне на 157-м километре автодороги «Каспий» в городском округе Серебряные Пруды. Служебный автомобиль, в котором находились инспекторы ДПС, столкнулся с большегрузом.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате столкновения электрички с легковым автомобилем в Подмосковье.