Иностранки в Шереметьево пытались незаконно провезти элитное вино на два миллиона рублей

Иностранки в аэропорту Шереметьево пытались незаконно провезти элитное вино за два миллиона рублей. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

Вино выявили в багаже двух жительниц Вьетнама, которые проследовали через «зеленый» коридор. Женщины заявили, что купили вино в подарок своим друзьям и не собирались его декларировать.

Однако эксперты установили, что в шестнадцати бутылках — оригинальное красное сухое вино торговой марки Chateau Mouton Rothschild Pauillac, произведенное в 1999, 2019 и 2021 годах.

Продукцию изъяли. Женщин привлекли к административной ответственности. Им грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости вина.