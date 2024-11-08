Иностранки в Шереметьево пытались незаконно провезти элитное вино на два миллиона рублей
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Иностранки в аэропорту Шереметьево пытались незаконно провезти элитное вино за два миллиона рублей. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.
Вино выявили в багаже двух жительниц Вьетнама, которые проследовали через «зеленый» коридор. Женщины заявили, что купили вино в подарок своим друзьям и не собирались его декларировать.
Однако эксперты установили, что в шестнадцати бутылках — оригинальное красное сухое вино торговой марки Chateau Mouton Rothschild Pauillac, произведенное в 1999, 2019 и 2021 годах.
Продукцию изъяли. Женщин привлекли к административной ответственности. Им грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости вина.