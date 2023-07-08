Инспекторы ГУСТ следят за устранением последствий непогоды на территории Подмосковья

В настоящее время все коммунальные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности для устранения последствий стихии. ГУСТ также держит на контроле устранение последствий непогоды во дворах и общественных территориях.

Известно, что почти сто десять деревьев упали от сильного ветра в девяти муниципалитетах. Коммунальные службы уже убрали их, в некоторых местах остаются порубочные остатки, которые в течение дня уберут.

Также на территории Подмосковья было выявлено около шестнадцати подтоплений на дворовых и общественных пространствах. При этом на текущий час семь из них уже устранено, остальные ликвидируют до обеда.

На особом контроле находится ситуация в Коломенском городском округе и Красногорске. К счастью, никто не погиб, а всем пострадавшим оказана необходимая помощь.