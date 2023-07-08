Инспекторы ГУСТ следят за устранением последствий непогоды на территории Подмосковья
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В настоящее время все коммунальные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности для устранения последствий стихии. ГУСТ также держит на контроле устранение последствий непогоды во дворах и общественных территориях.
Известно, что почти сто десять деревьев упали от сильного ветра в девяти муниципалитетах. Коммунальные службы уже убрали их, в некоторых местах остаются порубочные остатки, которые в течение дня уберут.
Также на территории Подмосковья было выявлено около шестнадцати подтоплений на дворовых и общественных пространствах. При этом на текущий час семь из них уже устранено, остальные ликвидируют до обеда.
На особом контроле находится ситуация в Коломенском городском округе и Красногорске. К счастью, никто не погиб, а всем пострадавшим оказана необходимая помощь.