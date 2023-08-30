Инструкторы и опытные бойцы проводят различные занятия для новобранцев в пункте отбора в Балашихе

В Балашихе с конца апреля работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. Инструкторы здесь стараются дать кандидатам как можно больше знаний в сжатые сроки, чтобы те могли выполнять свой долг правильно и без ошибок.

В центре оборудованы учебные классы, спортзал и уличный спортивный городок, а занятия по военной подготовке проводятся ветеранами боевых действий и опытными инструкторами.

Здесь оперативно можно пройти медкомиссию, получить консультацию специалистов и проживание с питанием. Напоминаем, что на службу приглашаются лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Для них предусмотрена единовременная выплата в размере 600 тысяч рублей при заключении контракта на год.

Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на разные выплаты и льготы, как для себя, так и для своей семьи. Среди них — кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции.

Подробную информацию о работе Московского областного пункта отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе можно получить по телефону горячей линии: 8-495-990-77-77, на сайте или в чат-боте.