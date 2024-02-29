Иран запустил в космос спутник с российского космодрома

Ракета-носитель «Союз» с иранским спутником «Парс-I» стартовала с космодрома Восточный, сообщило информационное агентство IRNA.

По данным агентства, спутник дистанционного зондирования и получения изображений будет сканировать топографию Ирана с орбиты высотой 500 километров.

Министр связи Ирана Исса Зарепур подчеркнул, что спутник полностью разработан в Иране.

Подобные запуски вызывают раздражение в США, так как в Вашингтоне считают, что подобные технологии можно использовать для баллистических ракет, в том числе с ядерными боеголовками.

Ранее в МИД РФ ответили на заявления США о якобы имеющихся у России планах разместить в космосе ядерное оружие.