Иран запустил в космос спутник с российского космодрома
Фото: [Официальный сайт президента России]
Ракета-носитель «Союз» с иранским спутником «Парс-I» стартовала с космодрома Восточный, сообщило информационное агентство IRNA.
По данным агентства, спутник дистанционного зондирования и получения изображений будет сканировать топографию Ирана с орбиты высотой 500 километров.
Министр связи Ирана Исса Зарепур подчеркнул, что спутник полностью разработан в Иране.
Подобные запуски вызывают раздражение в США, так как в Вашингтоне считают, что подобные технологии можно использовать для баллистических ракет, в том числе с ядерными боеголовками.
Ранее в МИД РФ ответили на заявления США о якобы имеющихся у России планах разместить в космосе ядерное оружие.