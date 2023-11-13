Иркутские правоохранители два дня ведут поиски пропавшего ребенка

Одиннадцатилетний мальчик отправился домой на такси, но в пункт назначения так и не прибыл, поэтому полицией был начат его розыск.

О подробностях чрезвычайного происшествия рассказало региональное ГУ МВД в своем микроблоге.

«В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего Давида М.», - сообщили его представители.

Их слова привели РИА Новости. Полицейскими установлено, что школьник вместе с другом отправился 11 ноября в кинотеатр, расположенный в одном из торговых центров. После сеанса он сел в такси и отправился домой, но так туда и не прибыл. Все соответствующие службы активно занимаются поисками и выяснениями всех обстоятельств исчезновения мальчика.