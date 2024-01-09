«Испугалась звуков пиротехники и спряталась»: в Подмосковье спасли собаку, застрявшую под бытовкой

Инцидент произошел в приюте для животных. Как рассказала волонтер, которая обнаружила скулящую собаку, дворняга забилась под времянку, потому что испугалась громких звуков пиротехники. Выбраться самостоятельно пес не смог. Женщина-волонтер пыталась вытащить бедолагу, но тоже не справилась, поэтому вызвала спасателей.

Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место. Они постарались успокоить испуганную собаку, а затем аккуратно сделали подкоп под фундаментом бытовки. Животные осторожно потянули за лапы и вытащили на поверхность. Как рассказал старший смены Рустам Бауэр, во время спасательной операции пес вел себя спокойно.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли утку, которая примерзла ко льду реки в Наро-Фоминске.