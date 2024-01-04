В Наро-Фоминске спасли утку, которая примерзла ко льду реки
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Специалисты поисково-спасательного поста 278-й ПСЧ ГКУ МО «Мособлпожспас» в Наро-Фоминске спасли утку, которая примерзла ко льду реки Нара. Инцидент произошел накануне.
За помощью спасателей обратились местные жители. Во время прогулки граждане обнаружили в 15 метрах от берега дикую птицу, крылья которой вмерзли в лед водоема. Утка не могла пошевелиться и самостоятельно выбраться из ловушки.
Прибывшие на место спасатели воспользовались трехколенной лестницей, чтобы по льду подобраться к пернатой пленнице. После этого они в течение нескольких минут простукивали лед вокруг птицы и в результате освободили ее.
«Водоплавающая, которая побывала в ледяном плену, не пострадала. Оказавшись на свободе, пернатая улетела в свою стаю», - рассказал старший смены Александр Ламочкин.