Испытания японской твердотопливной ракеты закончились ее взрывом

При попытке запуска двигателя ракеты «Эпсилон-S» на полигоне, который расположен в префектуре Акита, он взорвался всего через минуту после начала испытаний.

Инцидент произошел сегодня утром. Запуск велся под эгидой Японского аэрокосмического агентства. Об этом сообщило агентство Jiji, которое привело заявление японского министерства образования и науки. Тем не менее, ведомство не стало конкретизировать, были ли в результате ЧП пострадавшие.

Уже известно, что взрыв произошел после запуска двигателя второй ступени. Это не первый случай провала испытаний ракеты «Эпсилон». За предыдущие 10 лет ее испытывают уже седьмой раз, и при предыдущем случае все так же закончилось неудачей. Данная ракета создается для коммерческих целей, в частности для вывода спутников на орбиту.