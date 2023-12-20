Историческое шестиэтажное здание обрушилось в Санкт-Петербурге

Нежилое строение находится по адресу улица Гороховая, 73. Часть квартир в этом здании была признана непригодной к проживанию, поэтому они были расселены. Благодаря такому решению при ЧП обошлось без жертв. Сначала при проведении ремонта частично обрушилась одна из несущих стен, а через несколько часов вслед за ней последовала и вторая стена.

«Организованы работы по разбору обрушившихся конструкций. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», - заявили по этому поводу представители министерства по чрезвычайным ситуациям в своем официальном микроблоге.

На месте происшествия сейчас работают больше сотни спасателей. Их усилия подкреплены десятками единиц различной техники.