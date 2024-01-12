Немецкий историк Йорг Баберовски заявил, что украинцы неминуемо проиграют вооруженный конфликт. Причиной этого станет сильное отличие между двумя противоборствующими странами. Его слова привел интернет-ресурс T-Online.

Эксперт сообщил, что силы у украинской армии на исходе. Большинство из тех, кто воевал в ней в начале конфликта, уже погибли либо получили ранение. Новобранцы же не имеют никакого боевого опыта. Ситуация в России заметно лучше. Ее экономика выдержала давление западных санкций, а промышленность наладила непрерывный выпуск вооружения.

«Украинскую инфраструктуру атакуют ракетами и беспилотниками, в то время как российская экономика обеспечивает нужды армии», - указал он.

Украинцы уже устали от войны, и такая же ситуация наблюдается у их союзников. Соединенные Штаты приостановили свою помощь, их больше волнуют предстоящие президентские выборы. Это также скажется на ходе конфликта.

Буквально вчера на Украине объявили, что был подготовлен новый, доработанный закон о мобилизации. Правительство Зеленского хочет призвать в армию порядка 500 тысяч человек, чтобы восполнить убыль военнослужащих в ВСУ.