IT-эксперт Геллер назвал последствия блокировки номеров злоумышленников

По словам IT-эксперта Артема Геллера, блокировка номеров телефонов злоумышленников не способствует избавлению от нежелательных звонков. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что это может стать сигналом для операторов сотовой связи и поводом для внесения номера телефона в базу сомнительных или его отключения, при этом мошенники, как правило, имеют много сим-карт и могут перезвонить в этот же момент с другого номера.

По мнению эксперта, бороться с телефонными злоумышленниками очень сложно, поскольку открыть колл-центр и выманивать у людей деньги не является затратным «бизнесом». Так, для этого вполне достаточно три телефона и десять сим-карт.