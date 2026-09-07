В Московской области начался набор водителей спецтехники
Набор водителей спецтехники открыли в Подмосковье
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье начался набор водителей спецтехники категорий «С», «С1» и «Е», его запустили транспортно-логистические компании региона, обеспечивающие перевозку твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Для нас водитель мусоровоза — это не просто профессия, это ежедневная работа на передовой городского хозяйства и отрасли обращения с отходами Подмосковья. На текущий момент в рядах наших регоператоров трудится уже порядка 2,6 тыс. водителей спецтехники. Они работают в условиях плотной застройки и интенсивного трафика. Поэтому мы не просто ищем кадры», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
Соискателям доступны различные вакансии на спецтехнике — мусоровозы, бункеровозы, ломовозы и мультилифты. Им предоставляют официальное трудоустройство по ТК РФ, стабильную заработную плату и расширенный социальный пакет. Для трудоустройства нужны водительское удостоверение соответствующей категории, а также подтвержденный стаж работы на грузовом автотранспорте от 1 года.
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