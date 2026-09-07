В Московской области начался набор водителей спецтехники

«Для нас водитель мусоровоза — это не просто профессия, это ежедневная работа на передовой городского хозяйства и отрасли обращения с отходами Подмосковья. На текущий момент в рядах наших регоператоров трудится уже порядка 2,6 тыс. водителей спецтехники. Они работают в условиях плотной застройки и интенсивного трафика. Поэтому мы не просто ищем кадры», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.