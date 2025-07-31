Из Рязанской области депортировали семерых мигрантов за нарушение закона
Из Рязанской области депортировали семерых мигрантов за нарушение закона
Фото: [Медиасток.рф]
Рязанские полицейские и судебные приставы завершили депортацию семи иностранцев, нарушивших российское законодательство. Об этом сообщает издание 7info.
Отмечается, что шестеро выходцев из Средней Азии и Закавказья были выдворены из страны после отбывания наказания: их преступления включали кражи, организацию нелегальной миграции, финансовые махинации и использование фальшивых документов. Каждому из них официально запретили дальнейшее пребывание в РФ. Дополнительно депортирован гражданин одной из среднеазиатских стран за нарушение правил въезда и проживания. До отправки все содержались в рязанском Центре временного содержания иностранцев.
Нарушители не только понесли основное наказание, но и столкнулись с принудительным выдворением, что налагает долгосрочный запрет на возвращение в Россию.
Подчеркивается, что все семеро под конвоем были доставлены в аэропорт Домодедово и за собственный счет вылетели в страны своего гражданства, окончательно покинув территорию Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что две семьи мигрантов из Азербайджана выдворили из России после драки в Санкт-Петербурге.