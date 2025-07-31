Из Рязанской области депортировали семерых мигрантов за нарушение закона

Отмечается, что шестеро выходцев из Средней Азии и Закавказья были выдворены из страны после отбывания наказания: их преступления включали кражи, организацию нелегальной миграции, финансовые махинации и использование фальшивых документов. Каждому из них официально запретили дальнейшее пребывание в РФ. Дополнительно депортирован гражданин одной из среднеазиатских стран за нарушение правил въезда и проживания. До отправки все содержались в рязанском Центре временного содержания иностранцев.

Нарушители не только понесли основное наказание, но и столкнулись с принудительным выдворением, что налагает долгосрочный запрет на возвращение в Россию.

Подчеркивается, что все семеро под конвоем были доставлены в аэропорт Домодедово и за собственный счет вылетели в страны своего гражданства, окончательно покинув территорию Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что две семьи мигрантов из Азербайджана выдворили из России после драки в Санкт-Петербурге.