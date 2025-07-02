Две семьи мигрантов из Азербайджана выдворили из России после драки в Санкт-Петербурге

После того как два несовершеннолетних жителя Санкт-Петербурга получили травмы в результате нападения, были приняты меры в отношении двух семей из Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

13-летний зачинщик и его 15-летний сообщник, а также их родственники были депортированы на родину.

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, в ходе конфликта, произошедшего в интернете, 13-летний гражданин Азербайджана пришёл на встречу не один, а в компании двух своих друзей. В результате драки 16-летний юноша получил травмы в виде ссадин и ушибов.

«Конфликт между подростками в Санкт-Петербурге привел к депортации двух семей граждан Азербайджана. 30 июня 16-летний россиянин госпитализирован с травмами после драки, спровоцированной перепиской в соцсетях», — сообщает пресс-служба главка.

Сотрудники правоохранительных органов быстро определили личность зачинщика конфликта, после чего его семью отправили за пределы страны. В среду аналогичные действия были предприняты в отношении 15-летнего участника драки — его вместе с родственниками также отправили обратно в Азербайджан.

Ранее в Госдуме выдвинули предложение, чтобы все мигранты, прибывающие в Россию, уже на границе предъявляли справки. По мнению председателя комитета Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослава Нилова, иностранцев стоит обязать заранее делать справки об отсутствии у них туберкулеза и ВИЧ-инфекции.