Из-за взрыва мопеда в Феодосии два человека получили ранения

Неизвестные лица заминировали мопед, который был припаркован во дворе жилого дома. Следствие считает, что это было целенаправленным покушением на убийство.

Взрыв прогремел в Феодосии вчера, 12 июля, вечером. От него пострадали две женщины. Одной из них 61 год, а другой 85 лет. Их обеих госпитализировали, жизни пенсионерок вне опасности. По данному случаю было возбуждено уголовное дело, за которое взялась группа самых опытных следователей и криминалистов.

Об этом сообщило ТАСС. Вполне возможно, что целью для несостоявшихся убийц был общественный деятель Александр Талипов, он проживает в расположенном рядом доме.