«Разбил витрину и кассовый аппарат»: Росгвардия задержала жителя Подмосковья за дебош в кафе

Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали сорокалетнего мужчину, который устроил дебош в одном из кафе в микрорайоне Железнодорожный.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, инцидент произошел ночью. Экипаж получил информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации и оперативно прибыл на место.

Сотрудница кафе сообщила росгвардейцам, что один из посетителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил витрину, кассовый аппарат и ноутбук, а затем попытался сбежать через запасной выход.

При задержании злоумышленник оказал сопротивление. Мужчину передали в отдел полиции. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали мужчину, который организовал нарколабораторию в арендованном коттедже в Раменском.