«Разбил витрину и кассовый аппарат»: Росгвардия задержала жителя Подмосковья за дебош в кафе
Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего дебош в подмосковном кафе
Фото: [©Дмитрий Макеев/РИА Новости]
Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали сорокалетнего мужчину, который устроил дебош в одном из кафе в микрорайоне Железнодорожный.
Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, инцидент произошел ночью. Экипаж получил информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации и оперативно прибыл на место.
Сотрудница кафе сообщила росгвардейцам, что один из посетителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил витрину, кассовый аппарат и ноутбук, а затем попытался сбежать через запасной выход.
При задержании злоумышленник оказал сопротивление. Мужчину передали в отдел полиции. Против него возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали мужчину, который организовал нарколабораторию в арендованном коттедже в Раменском.