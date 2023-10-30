Издание Financial Times рассказало о тактике ЦАХАЛ в наземных боях в секторе Газа

Израильская армия старательно минимизирует свои потери за счет небольших масштабов наступления, а также за счет превосходства в огневой мощи.

Журналисты издания сообщили подробности того, что сейчас происходит в северной части сектора Газа. За основу они взяли рассказ осведомленных в теме чиновников, как действующих, так и бывших. По их утверждению, израильтяне смогли минимизировать потери, поскольку масштаб их наступления меньше, чем мог быть. За счет этого ВВС Израиля успевают прикрывать свои наземные войска с воздуха. Они вовсю пользуются превосходством в своей огневой мощи.

Еще одним фактором, который влияет на военные действия, стало непрерывное движение израильских частей. Они постоянно перемещаются, и за счет этого не так уязвимы, как в статичном состоянии. Из-за небольших масштабов наступления Тель-Авиву удается не вовлекать в конфликт ряд других сторон противоборства, например ливанское движение «Хезболла».