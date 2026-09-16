Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе 16 сентября

В среду, 16 сентября, столичный регион ждет сухая и умеренно прохладная погода. Осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +19. Ночью в Подмосковье похолодает до +4.

По данным Гидрометцентра, в Москве днем будет +17…+19, ночью — до +7. В Московской области дневные показатели составят от +15 до +20, ночью — до +4.

Ветер северный и северо-западный, скорость 4–9 м/с. Атмосферное давление — 748–749 мм ртутного столба. Осадков не прогнозируется.

До этого сообщается, что Минздрав обязал стоматологов применять анестезию.