Аренда квартир в России впервые с 2020 года подешевела

Снимать жилье в России стало немного дешевле. Впервые с 2020 года средние ставки аренды упали. Однушки подешевели до ₽31,1 тысячи, двушки — до ₽38,8 тысячи. Данные ТАСС привела эксперт компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Снижение составило 1,7% в обоих сегментах по сравнению с сентябрем 2025 года. До этого рынок рос: в 2024-м ставки взлетели на 35,5%, в 2025-м — на 10,2%.

Среди городов-миллионников сильнее всего аренда упала в Краснодаре (−11,3%), Казани (−11,1%), Екатеринбурге (−7,8%), Ростове-на-Дону (−7,1%) и Челябинске (−6,6%). В Москве зафиксирован небольшой рост на 1,3%, в Петербурге — околонулевая динамика.

Причина — избыток предложения. Дефицита, который был пару лет назад, сейчас нет даже в пиковый сезон. Это сдерживает цены. По прогнозу, тенденция сохранится в ближайшие месяцы.

Аналитик «Циан» Елена Бобровская подтверждает: в большинстве городов ставки снижаются. В сегменте однушек — в 23 локациях из 40, в двушках — в 26 из 40. Впервые с 2020 года рост год к году не зафиксирован вовсе.

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