Радулов забросил 300-ю шайбу, рекорд «Спартака», невезение Минска: главные новости старта КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) набирает разгон. Большинство команд сыграли по четыре-пять матчей. Безусловно, это слишком короткий период для глобальных выводов, но интересных событий за полторы недели со старта турнира случилось уже немало.

За это время успели случиться и впечатляющие рекорды, и славные юбилеи, и неожиданные результаты. Портал «Подмосковье сегодня» выбрал самые захватывающие сюжеты первых десяти дней в КХЛ.

Феноменальный Радулов

Фото: [ ХК «Локомотив» ]

40-летний Александр Радулов продолжает разрывать КХЛ. Во вторник, 15 сентября, его «Локомотив» разобрал «Трактор» (4:1), а ярославский ветеран забросил свою 300-ю шайбу в лиге (с учетом плей-офф).

Больше Радулова в КХЛ забивали только Сергей Мозякин (419) и Вадим Шипачев (322). Но они-то почти всю карьеру провели в Лиге, а Радулов дважды отъезжал в НХЛ, где провел целых девять сезонов, которые пришлись на праймовые годы нападающего.

Когда в 2022 году Радулов окончательно вернулся в Россию, казалось, что он едет спокойно доиграть «до пенсии». Но не таков характер неистового форварда. Он дважды выиграл Кубок Гагарина с «Локомотивом», и его доля в успехе ярославцев неизмерима. В нынешнем сезоне Радулов набрал уже восемь очков в пяти матчах и идет вторым в списке лучших бомбардиров. Ну, а «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Запада, выиграв все пять стартовых встреч.

Возрождение Голдобина

Фото: [ ХК СКА ]

После неудачного минувшего сезона СКА мало кто верил в команду Игоря Ларионова. Однако петербуржцы выиграли пять матчей из шести и занимают второе место следом за «Локомотивом».

Первые матчи складывались для петербуржцев непросто. Были тяжелые и малорезультативные победы над командами, которых записывают в аутсайдеры — 2:1 с «Ладой» и 1:0 с «Сочи». Но накануне армейцы выдали феерию с «Шанхайскими Драконами» — 7:2. Главной звездой матча стал Николай Голдобин, забросивший шайбу и четырежды ассистировавший партнерам.

Голдобин с отрывом возглавил список лучших бомбардиров — 12 (1+11) баллов в шести матчах.

Первый сезон после перехода в СКА получился для яркого форварда не слишком впечатляющим, хоть и не провальным — 47 (16+31) очков в 58 матчах. В нынешнем Голдобин стал главной творческой силой армейцев.

Новоселье «Торпедо»

Фото: [ КХЛ ]

Приятное событие произошло в жизни нижегородского «Торпедо». 14 сентября открылась «Volga Арена», новый ледовый дом команды. О новой арене в столице Поволжья мечтали давно, строительство началось в 2022 году.

Первый матч на новой площадке собрал 12 350 зрителей — полный аншлаг.

«Мы давно мечтали о такой поддержке, по‑настоящему ощутили, что такое, когда тебя поддерживают 12 тысяч преданных болельщиков. Это исторический день. Проводя четвертый сезон в Нижнем Новгороде, я проникся тем, что такое «Торпедо» и автозавод для города, как тут любят хоккей, как здесь ждали арену. Это событие колоссального масштаба, у нас теперь есть новый дом. Самое главное, что открытие арены дает возможности для команды, мы шагнем на новый уровень», — ликовал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.

Про новый уровень — это не для красного словца. В день открытия арены нижегородцы обыграли грозный «Ак Барс» (3:2), а всего на старте турнира у «Торпедо» четыре победы в пяти играх и место в верхней части турнирной таблицы.

Рекорд «Спартака»

Фото: [ ХК «Спартак» ]

«Спартак» помучился в первом матче сезона с «Торпедо» (0:1), не сумев реализовать солидное преимущество, но затем, пусть поначалу и со скрипом, голы пошли. Следующие три матча красно-белые выиграли: одолели ЦСКА и СКА, а затем разнесли «Северсталь» — 8:0.

В этом матче «Спартак» установил клубный рекорд (никогда еще красно-белые в КХЛ не обыгрывали соперника так крупно) и рекорд КХЛ по скорострельности. Первые три шайбы Александра Беляева, Даниила Гутика и Никиты Холодилина уложились в 54 секунды, предыдущий рекорд принадлежал «Торпедо» и составлял 2 минуты и 23 секунды.

«Спартак» в первых матчах выглядит очень агрессивно, тем интереснее понаблюдать, чем закончится непростой выезд красно-белых на Урал.

Невезение Минска

Фото: [ ХК «Динамо» (Минск) ]

Перед началом сезона минское «Динамо» возглавил Сергей Брылин, много лет проработавший в системе «Нью-Джерси». Пока о плодах его работы говорить рано — состав у минчан прилично изменился по сравнению с прошлым сезоном. Можно лишь уверенно сказать, что «Динамо» откровенно не везет.

В трех матчах из четырех минчане взяли очки — один раз проиграли в овертайме, дважды — в серии буллитов. А в игре с «Ладой» (2:4) еще и случился гол в свои ворота. В концовке матча команда сняла вратаря, но после неудачного паса назад шайба закатилась в сетку собственных ворот.

Неожиданный лидер «Востока»

Фото: [ ХК «Нефтехимик» ]

В Восточной конференции трое лидеров («Нефтехимик», «Ак Барс» и «Металлург») набрали по семь очков. Но формально первую строчку занимают нижнекамцы. Начав с поражения от «Драконов» в овертайме, «Нефтехимик» затем трижды подряд победил в основное время, причем в каждом из этих матчей пропускал лишь однажды.