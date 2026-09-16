Robinson R-44 взлетел в Новосибирске без разрешения: прокуратура выявила нарушение

В Новосибирской области частного пилота привлекли к ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства. Он поднял вертолет в воздух без уведомления органов обслуживания движения. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, пишут « ВЕСТИ ».

Инцидент произошел в июне 2026 года. Пилот планировал лететь на посадочную площадку «Обь ГЭС». Взлет он совершил на вертолете Robinson R-44 с площадки рядом с населенным пунктом Морозово.

Однако обязательное уведомление органа обслуживания воздушного движения он не подал. Это и стало нарушением.

По итогам проверки пилота привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа не уточняется.

Ранее сообщалось, что РЖД сообщили об оснащении вагонов дальнего следования шрифтом Брайля.