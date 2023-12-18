Ижевские силовики задержали украинского агента-террориста

Гражданин России работал на одну из украинских спецслужб. Он хотел убить руководителя одного из оборонных предприятий Ижевска.

Об этом отчитался Центр общественных связей Федеральной службы безопасности. 23-летний злоумышленник хотел устроить взрыв, в котором должен был погибнуть директор оборонного завода.

«Задержан гражданин России, осуществлявший по заданию украинской террористической организации подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства», - указали представители ФСБ.

Их слова привели РИА Новости. У несостоявшегося террориста были обнаружены части взрывного устройства, а также средства связи для переписки с кураторами с Украины. Против юноши возбуждены сразу три уголовных дела. Ему грозит очень весомый срок лишения свободы.