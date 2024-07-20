Израиль нанес массированный удар по йеменскому порту Ходейда

Израильские истребители нанесли массированный удар по порту Ходейда в Йемене. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что это ответ на «сотни атак хуситов, совершенных против Израиля в последние месяцы».

В порту Ходейды горят топливные склады. Сообщается о том, что погибли до 10 человек, в основном, рабочие порта.

В ночь на 19 июля в центре Тель-Авива близ консульства США произошел взрыв в результате атаки беспилотника. Один человек погиб, восемь получили ранения.

Ответственность за атаку на себя взяло хуситское движение «Ансар Аллах». Мятежники утверждали, что использовали новую систему БПЛА, обладающую способности обходить ПВО противника.