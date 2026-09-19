«Там кто-то лежит»: на снимке с поисков Усольцевых разглядели странный силуэт

В тайге Красноярского края, где в сентябре 2025 года исчезли Сергей, Ирина и Арина Усольцевы, на фотографиях с поисковых работ заметили пятно, похожее на кровь. Об этом заявил друг главы семьи Валентин Дегтерев в беседе с aif .ru .

Усольцевы приехали в район поселка Кутурчин 27 сентября прошлого года. На следующий день они оставили автомобиль возле турбазы «Геосфера» и отправились в сторону скалы Буратинка вместе с собакой. Запланированный поход с группой и гидом отменили из-за непогоды, после чего семья решила продолжить маршрут самостоятельно.

По официальной версии, причиной исчезновения мог стать несчастный случай. При этом за время поисков рассматривались и другие версии, в том числе связанные с дикими животными.

Дегтерев рассказал, что изучил фотографии, сделанные во время поисковой операции, увеличил их и обработал изображения. По его словам, на одном из снимков в районе тропы к горе Мальвинка можно заметить красное пятно на земле. Рядом, как утверждает мужчина, видны бутылка из зеленого стекла и другие предметы.

Друг Усольцева предположил, что пятно может быть кровью, а найденные вещи — принадлежать пропавшим. Он также заявил, что на снимке в расщелине можно разглядеть объект, напоминающий человека. Дегтерев считает, что место необходимо дополнительно обследовать.

При этом определить по фотографии происхождение красного пятна невозможно. Данные о том, что обнаруженные на снимке объекты действительно связаны с Усольцевыми или являются останками людей, отсутствуют.

Дегтерев также высказал предположение, что семья могла столкнуться с медведем, однако это остается одной из версий, не подтвержденной официально. По его мнению, возможные следы стоит проверить специалистам.