На острове Пханган в Таиланде полицейские разыскали российского ребенка, потерявшегося ночью, и вернули его матери. О произошедшем в субботу, 19 сентября, рассказала газета «Тхаи Пост», сообщило РИА Новости.

Как указало издание, девятилетний мальчик из России был обнаружен примерно в 04:15 по местному времени (00:15 мск) на улице в одном из районов острова, относящегося к провинции Сураттхани.

По сведениям газеты, ребенка заметил на дороге гражданин Нидерландов, проводивший отпуск на Пхангане. Он не медлил и сразу связался с туристической полицией. Сотрудники попробовали поговорить с мальчиком, но он владел только русским языком, поэтому пришлось в срочном порядке искать переводчика.

«Мальчик шел по дороге и плакал. Туристическая полиция передала его матери. Мальчик был обнаружен в 5 километрах от дома, который снимает его семья», — сообщает издание.

Установить, где живет потерявшийся, помогли камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что ребенок преодолел бегом около 5 километров по дороге. После этого полицейские раздобыли телефонный номер матери и набрали его.

«Через переводчика полицейские выяснили, что ребенок внезапно проснулся ночью и обнаружил, что матери дома нет. Он испугался и выбежал на улицу, и побежал по дороге», — сообщает газета.

В отделении женщина пояснила: она уложила сына в постель, а сама направилась в соседний дом к близкой подруге, которая утром должна была улететь в Россию.

«Россиянка пришла в полицейский участок, чтобы забрать сына. Сотрудники туристической полиции отвезли обоих домой», — говорится в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что Таиланд сократил срок безвизового пребывания россиян.