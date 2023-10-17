Израильская авиация нанесла удар по штаб-квартире ХАМАС
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ВВС Израиля продолжили воздушные налеты на ряд объектов, которые находятся в секторе Газа.
Среди целей, которые были поражены израильскими военно-воздушными силами – штаб-квартира палестинского движения.
«Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по штаб-квартире террористической организации ХАМАС и убили военного агента ХАМАС», - заявили представители ЦАХАЛ.
Это заявление привели РИА Новости. Вдобавок к этому, удар был нанесен по одному из банков. Данная финансовая организация оказалось замешанной в финансирование террористической деятельности, а поэтому отнесена к целям для последующего уничтожения.