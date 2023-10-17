Израильская авиация нанесла удар по штаб-квартире ХАМАС

Среди целей, которые были поражены израильскими военно-воздушными силами – штаб-квартира палестинского движения.

«Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по штаб-квартире террористической организации ХАМАС и убили военного агента ХАМАС», - заявили представители ЦАХАЛ.

Это заявление привели РИА Новости. Вдобавок к этому, удар был нанесен по одному из банков. Данная финансовая организация оказалось замешанной в финансирование террористической деятельности, а поэтому отнесена к целям для последующего уничтожения.