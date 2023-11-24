Израильские военные нарушили режим прекращения огня на северо-востоке Газы

Телеканал Al Mayadeen заявил, что после старта перемирия местные жители вышли на улицы, чтобы понять масштабы разрушений в своих районах, и попытаться разобрать хотя бы часть завалов. Израильские солдаты предупредили местных, что будут пресекать огнем все попытки приблизиться к тем военнослужащим, которые находятся в населенных пунктах. Журналисты заявили, что огонь как раз и был связан с одной из таких попыток.

Телеканал не сообщил никакой информации о погибших либо раненых в результате этого инцидента. Вполне возможно, что стрельба была чисто предупредительной и велась в воздух.