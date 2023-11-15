Израильские военные не нашли в захваченной больнице сектора Газа никаких следов заложников

На территории медицинского центра «Аш-Шифа» не обнаружилось ни единого человека, который удерживался бы боевиками ХАМАС.

Газета The Times of Israel сообщила о результатах операции, которую ЦАХАЛ провел в районе медицинского комплекса «Аш-Шифа». Военные захватили его со стрельбой, во время которой подвергали опасности медперсонал и содержащихся в ней 9 тысяч гражданских лиц. При этом армия не обнаружила в этом комплексе ни самих заложников, ни даже следов их содержания. Правда, солдаты нашли в медцентре оружие, ранее принадлежавшее боевикам.

Информация о том, что в «Аль-Шифе» удерживают заложников, захваченных во время акции 7 октября, поступила буквально вчера. Те же источники утверждали, что оборону в больнице держат порядка двухсот бойцов движения ХАМАС.