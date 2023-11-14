Израильский эксперт заявил о миллионе беженцев с северных территорий сектора Газа
Фото: [© Андрей Стенин/РИА Новости]
Именно такое количество людей могло покинуть свои дома и двинуться на юг, так считает Питер Лернер, подполковник ЦАХАЛ.
Военный заявил, что армия Израиля с момента эскалации конфликта поразила уже 15 тысяч целей. Из-за боевых действий палестинцы массово покидают свои жилища и уходят в более безопасные места.
«Несколько сотен тысяч, а по некоторым оценкам и более миллиона человек эвакуировались из северных районов и отправились на юг», - сообщил он.
Его слова привели РИА Новости. Лернер добавил, что израильскими солдатами на территории анклава было изъято порядка 6 тысяч единиц оружия. Бои в секторе по-прежнему продолжаются.