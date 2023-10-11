Израильский посол не поверил в причастность России к нападению ХАМАС

В то, что Россия как-то замешана в атаках палестинцев на Израиль, не верит не только внешнеполитическое ведомство, но и все правительство.

Свою точку зрения представитель Израиля в РФ Бен Цви изложил изданию «Коммерсантъ». Он назвал полной ерундой любые упоминания о том, что российское правительство хоть как-то замешано в атаке арабских экстремистов.

«Мы не верим, что Россия в какой-то форме в этом участвовала», - подчеркнул он.

Бен Цви добавил, что те, кто считает, что события на Ближнем Востоке могут перенаправить помощь Америки из Украины в Израиль, сильно ошибаются. Такие люди стали жертвами конспирологии. Вашингтон и Тель-Авив связывают узы стратегического партнерства, они не зависят от других стран.