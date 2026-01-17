«Я надеюсь, что нам удастся быстро решить этот вопрос». Что обещал президент Чехии Украине?
Петр Павел пообещал Украине самолеты для ПВО
Фото: [istockphoto.com/Mevlut INAN]
В рамках поддержки Украины президент Чехии Петр Павел заявил о планах предоставить украинским вооруженным силам истребительную авиацию, ключевой задачей которой станет противодействие вражеским беспилотным летательным аппаратам.
Соответствующее заявление главы чешского государства было показано в эфире украинского информационного телеканала «24».
В своем обращении Павел выразил уверенность в скорейшей реализации этой инициативы.
«Я надеюсь, что нам удастся быстро и успешно решить этот вопрос», — сказал Павел.
