«Я надеюсь, что нам удастся быстро решить этот вопрос». Что обещал президент Чехии Украине?

В рамках поддержки Украины президент Чехии Петр Павел заявил о планах предоставить украинским вооруженным силам истребительную авиацию, ключевой задачей которой станет противодействие вражеским беспилотным летательным аппаратам.

Соответствующее заявление главы чешского государства было показано в эфире украинского информационного телеканала «24».

В своем обращении Павел выразил уверенность в скорейшей реализации этой инициативы.

«Я надеюсь, что нам удастся быстро и успешно решить этот вопрос», — сказал Павел.

