Япония сняла запрет на работу самой мощной АЭС в мире

Два с половиной года назад работа электростанции была приостановлена из-за проблем с ее безопасностью. И вот японский комитет по контролю за атомной энергетикой дал добро на ее перезапуск.

Атомная электростанция «Касивадзаки-Карива» располагается в префектуре Ниигата. В апреле 2021 года атомный регулятор решил, что эксплуатация станции небезопасна и вынес постановление об остановке ее работы до устранения всех недочетов. С тех пор были проведены многочисленные доработки: приняты надлежащие меры по противодействию возможным террористическим атакам, по противостоянию штормам, должным образом защищены радиоактивные материалы. За выполнением работ наблюдали разнообразные инспекции. Об этом рассказало ТАСС.

Японское правительство заявило, что оно придает крайне важное значение безопасности АЭС и постарается сделать все для их перезапуска в стране. И вот комитет по контролю определил, что все нужные для рестарта работы электростанции завершены, и она может возобновить свою деятельность. Теперь окончательный запуск АЭС зависит только от префектуры Ниигаты, которая должна одобрить такой шаг. В состав «Касивадзаки-Каривы» входит сразу семь ядерных реакторов, чья суммарная мощность составляет 8,2 тысячи МВт. Таким образом, она является мощнейшей в мире.