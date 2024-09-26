Японский суд оправдал Ивао Хакамаду, которому в 1968 году была назначена смертная казнь за убийство четырех человек. На данный момент ему 88 лет, сообщило агентство «Киодо».

В течение многих лет его адвокаты подавали апелляции. С 1968 года по 2014 год Хакамада находился в камере смертников, после чего его освободили для повторного судебного разбирательства.

Суд пришел к выводу, что улики, подтверждающие его вину, были подделаны.

Ивао Хакамада — бывший профессиональный боксер. После завершения спортивной карьеры он начал работать на фабрике по производству мисо.

30 июня 1966 года в доме одного из его работодателей произошел пожар, и Хакамада помогал в его тушении.

По его словам, в ходе ликвидации огня он нашел тела своего начальника, его жены и двух детей с ножевыми ранениями, а также заметил пропажу около ¥200 тыс. из дома.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили против акушера из Люберец, который вытащил новорожденного щипцами.