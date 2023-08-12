Юрист Хаминский назвал способы привлечь к ответственности велосипедистов и самокатчиков

Проблемы взаимоотношений между пешеходами и велосипедистами и самокатчиками назрели уже давно. Так, ежегодно случается кратный рост зафиксированных ДТП. По словам юриста Александра Хаминского, несмотря на заявления со всех сторон, в ГИБДД заявляли, что необходим соответствующий закон для привлечения к ответственности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в итоге с введением терминологии проблема стала еще более запутанной.

По мнению юриста, одна из основных опасностей – это то, что ни велосипедисты, ни самокатчики не знают ПДД даже части, относящейся непосредственно к ним.

Он подчеркнул, что в этом отношении нужны строгие правила и контроль. Так, следует ввести ограничение скорости на пешеходных территориях, ввести удостоверения на право вождения и исполнительность органов правопорядка.