Юрист Карабанов считает что находящиеся в реестре неплательщики алиментов могут остаться без кредитов

Кабмин предложил создать общедоступный реестр должников по алиментным обязательствам. По словам адвоката Александра Карабанова, попадание в данный реестр создаст для неплательщиков некомфортные условия и станет мотивацией к выполнению финансовых обязательств. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что это будет своего рода оценка личности, которая может оказаться полезной для работодателей при рассмотрении на должность.

По мнению юриста, помимо невыезда за границу, также такая система запретит должнику заниматься общественной и политической деятельностью.