Юрист Крохин пояснил, что такое газоанализаторы и почему их важно устанавливать

Депутатами нижней палаты парламента предложено установить в жилых домах сигнализаторы утечек газа. Стоимость прибора вместе с установкой составляет до пяти тысяч рублей. Юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин рассказал, для чего необходим данный прибор и каким образом его установка отразится на коммунальных платежах. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, в индивидуальном жилом фонде или коттедже невозможно установить газовый котел без газоанализатора, а данную программу следует реализовать в плане всего жилого фонда.

Юрист отметил, что наиболее простые газоанализаторы подают звуковой сигнал при утечке газа, а в более сложных приборах срабатывают световой и звуковой сигналы и происходит автоматическое отключение подачи газа.

По его мнению, следует проводить установку газоанализаторов за счет средств Фонда капремонта. При этом жителям не придется каждый месяц платить за газоанализатор, обслуживание оборудования следует проводить раз в год.