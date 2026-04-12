Юрист объяснила, чем грозит неофициальная аренда квартиры

Отказ от письменного оформления аренды жилья может обернуться серьезными юридическими и финансовыми проблемами как для собственников, так и для арендаторов, предупреждают специалисты. Доцент СПбГУ Фатима Ногайлиева в беседе с агентством « Прайм » указала, что сдача недвижимости без официального договора связана с рядом рисков.

По ее оценке, одной из ключевых угроз для арендодателей является сокрытие доходов. В случае выявления нарушений собственнику может быть начислен налог за последние три года, а также пени за каждый день просрочки. Кроме того, при доказанном умышленном уклонении возможен штраф, который может достигать значительной доли от суммы задолженности.

Эксперт пояснила, что случаи неофициальной аренды нередко выявляются благодаря обращениям соседей, управляющих компаний или правоохранительных органов. Она также напомнила, что доход от сдачи жилья можно легализовать разными способами — в статусе физлица, индивидуального предпринимателя или самозанятого, в зависимости от выбранной системы налогообложения.

Отсутствие письменного соглашения, по словам специалиста, лишает обе стороны правовой защиты. В таких условиях собственник может в любой момент изменить условия проживания или потребовать освобождения квартиры, а арендатор — повредить имущество без очевидных последствий. При возникновении конфликтов доказать свою позицию в суде становится крайне затруднительно.

Юрист пришла к выводу, что даже простая письменная форма договора существенно снижает риски и обеспечивает защиту интересов обеих сторон сделки.

Ранее сообщалось, что аналитики выяснили, кто из работающих пенсионеров зарабатывает до 160 тысяч рублей в месяц.