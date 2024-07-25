Юрист Пилюк назвал растения, выращивание на даче которых запрещено

Дачников предупредили о штрафах до 300 тыс. рублей за выращивание запрещенных растений, среди которых шалфей предсказателей и мята полевая. Юрист Дмитрий Пилюк рассказал, какие еще растения опасно сажать у себя в огороде. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, в списке запрещенных растений также борщевик, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный. Также запрещено выращивать ромашку, одуванчик, амброзию.

Эксперт добавил, что выращивание ипомеи трехцветной грозит лишением свободы на срок до двух лет, поскольку в семечках этих цветов имеются галлюциногенные и наркотические вещества. Число вьюнов на дачном участке не должно превышать сотню штук. Тем, кто не убирает со своего участка ромашку, одуванчик и амброзию, может грозить штраф до 500 рублей, также административное наказание могут получить те, у кого на участке имеются чертополох, борщевик Сосновского и осот полевой.

По его мнению, за распространение грибов, содержащих псилоцин, мака восточного и гавайской розы штрафы могут достигать до 300 тыс. рублей, также предусмотрены исправительные работы или лишение свободы на срок до двадцати суток.