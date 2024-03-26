Юрист Русяев перечислил лучшие методы дать отпор телефонным злоумышленникам

По словам юриста Ильи Русяева, лучшим методом не стать жертвой злоумышленников в Сети является назначение личной встречи человеку из списка друзей или контактов в мессенджере, если он вдруг начал просить деньги, в первую очередь крупную сумму, в крайнем случае, позвонить по видеосвязи. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что голос и даже внешность человека можно подделать посредством нейросети.

По мнению юриста, подозрение должна вызвать просьба перевести средства на стороннюю карту, а не на привязанную к номеру знакомого или по СБП. Также такому родственнику или знакомому стоит написать в иных мессенджерах или соцсетях для того, чтобы убедиться, что он не стал жертвой мошенников или позвонить по номеру телефона.